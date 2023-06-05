НМТ-2023: без чего не пропустят в экзаменационный центр

Сегодня, 5 июня, стартовала основная сессия НМТ-2023. График тестирования не объявляют ради безопасности участников.

При этом в УЦОКО напомнили участникам НМТ, что стоит взять с собой на тестирование. В противном случае можно не попасть в экзаменационный центр.

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Что должен иметь выпускник для пропуска в экзаменационный центр

На входе в экзаменационный центр выпускник должен предъявить сертификат участника мультитеста. Также оригинал документа, удостоверяющего личность или его цифровой аналог в Дии.

Если есть возможность, стоит взять с собой на тестирование отпечатанное приглашение на НМТ-2023.

К слову, участников будут пускать в ТЭЦ за 30 минут до начала тестирования. Допуск будет завершен за 10 минут до старта НМТ.

Можете также взять с собой в аудиторию ручку и бутылку питьевой воды.

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Тестирование проходит в две смены: первая – с 10:00, вторая – с 15:00 по киевскому времени.

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