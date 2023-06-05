НМТ-2023: без чего не пропустят в экзаменационный центр
Источник:УЦОКО
Сегодня, 5 июня, стартовала основная сессия НМТ-2023. График тестирования не объявляют ради безопасности участников.
При этом в УЦОКО напомнили участникам НМТ, что стоит взять с собой на тестирование. В противном случае можно не попасть в экзаменационный центр.
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Что должен иметь выпускник для пропуска в экзаменационный центр
На входе в экзаменационный центр выпускник должен предъявить сертификат участника мультитеста. Также оригинал документа, удостоверяющего личность или его цифровой аналог в Дии.
Если есть возможность, стоит взять с собой на тестирование отпечатанное приглашение на НМТ-2023.
К слову, участников будут пускать в ТЭЦ за 30 минут до начала тестирования. Допуск будет завершен за 10 минут до старта НМТ.
Можете также взять с собой в аудиторию ручку и бутылку питьевой воды.Мечтаете о престижной профессии для своего ребенка? Получить необходимые знания для быстрого карьерного роста поможет профессиональное образование в дистанционном колледже "Оптима". Узнайте о направлениях подготовки, условиях поступления и преимуществах обучения на бесплатном вебинаре, что состоится 13 июня в 19.00. Присоединяйтесь к встрече и начните воплощать свою мечту прямо сейчас!
Тестирование проходит в две смены: первая – с 10:00, вторая – с 15:00 по киевскому времени.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.