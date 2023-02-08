Как поступить в вуз в Украине, если абитуриент окончил школу за границей

8 февраля 2023, 18:37
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Одиннадцатиклассники, которые из-за войны войны выехали за границу и там заканчивают школу, также смогут поступать в украинские вузы. Но им нужно будет подтвердить документы о среднем образовании.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона. И уточнил, что недавно в нашей стране было принято положение о признании иностранных документов об образовании.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Как поступить в ЗВО, если абитуриент окончил школу за границей

Витренко подчеркнул, что украинские выпускники 2023 могут согласно документам об образовании, которые получили за границей, поступать в любое заведение высшего образования Украины.

Но – в системе министерства есть такой Информационно-имиджевый центр, который занимается признанием полученного образования за границей, – в течение года ЗВО должно подать туда заявку, чтобы признали этот документ на территории Украины,
– подчеркнул чиновник.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.

Автор: Марія Волошин