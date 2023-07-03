Не повторяйте ошибки: какие трудности возникали во время основной сессии НМТ-2023

В Украине официально завершилась основная сессия НМТ. Конечно, не обошлось без обсуждения условий сдачи теста, его заданий и возникающих проблем.

Какие же трудности стояли перед участниками и инструкторами во время основной сессии НМТ-2023? Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Татьяна Вакуленко – директор Украинского центра оценивания качества образования.

Смотрите также Путь к вузу 2023: что должен сделать абитуриент после сдачи НМТ

Какие трудности возникали во время основной сессии НМТ-2023

Вакуленко рассказала: в 2023 году тестирование в основном проходили в штатном режиме.

Среди главных сложностей основной сессии НМТ-2023 – академическая недобропорядочность, хакерские атаки, воздушные тревоги. Проблемным моментом стало также то, что участники предварительно неправильно ознакомились с требованиями и советами по НМТ. Как результат – многие из них не получили своего наивысшего результата,

– уточнила директор УЦОКО.

И добавила, что многие поступающие были изъяты из временных экзаменационных центров. Все потому, что они использовали запрещенные при сдаче теста мобильные телефоны. Были и такие, что фотографировали тесты и распространяли их по интернету.

Нам досадно, что были такие ситуации. В то же время, отмечу, что постепенно таких случаев становилось все меньше. Этому способствовали принятые Украинским и региональными центрами оценки качества образования мероприятия и целенаправленная разъяснительная работа центра в соцсетях и на сайте,

– заявила Вакуленко.

Больше читайте