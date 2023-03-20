Когда начнется и сколько продлится регистрация на НМТ-2023
Источник:osvita.ua
Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте в 2023 году стартует 3 апреля. Продлится до 3 мая.
Соответствующие даты согласованы календарным планом проведения мультипредметного теста в 2023 году.
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Когда начнется и сколько будет продолжаться регистрация на НМТ
Основной период регистрации лиц, желающих составить НМТ, продлится месяц.
В настоящее время будущие участники теста должны создать персональные е-кабинеты и предоставить регистрационные документы для участия в НМТ.НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!
При этом до 7 мая регистрируемые лица смогут при необходимости внести изменения в свои данные в персональных е-кабинетах.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.