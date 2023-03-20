Когда начнется и сколько продлится регистрация на НМТ-2023

20 марта 2023, 17:11
Читати новину українською

Источник:

osvita.ua

Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте в 2023 году стартует 3 апреля. Продлится до 3 мая.

Соответствующие даты согласованы календарным планом проведения мультипредметного теста в 2023 году.

Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

Когда начнется и сколько будет продолжаться регистрация на НМТ

Основной период регистрации лиц, желающих составить НМТ, продлится месяц.

В настоящее время будущие участники теста должны создать персональные е-кабинеты и предоставить регистрационные документы для участия в НМТ.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

При этом до 7 мая регистрируемые лица смогут при необходимости внести изменения в свои данные в персональных е-кабинетах.

Читайте В МОН назвали дату старта основной и дополнительной сессий НМТ-2023

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.

Автор: Марія Волошин