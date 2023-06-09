Многие участники НМТ-2023 покинули аудиторию и не сдали тест
Источник:УЦОКО
На этой неделе стартовала основная сессия НМТ-2023. Однако не все зарегистрированные участники сдают тестирование и получат впоследствии свои баллы.
В Украинском центре оценивания качества образования говорят: не все участники предварительно должным образом ознакомились с требованиями и советами по НМТ. Это соответственно помешает им получить высокий результат.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Многие участники НМТ-2023 покинули аудиторию и не сдали тест
Также в УЦОКО отмечают: значительное количество поступающих изъяли из временных экзаменационных центров. Все потому, что они использовали мобильные телефоны при тестировании. В преддверии старта НМТ участникам строго рекомендовали не приносить непозволительные вещи в ТЭЦ, среди которых и телефоны.
Также некоторые участники сфотографировали тестовые задания и распространили их в сети. Однако заметим, что задачи каждого блока и каждый день уникальны и не будут повторяться в дальнейшем.Мечтаете о престижной профессии для своего ребенка? Получить необходимые знания для быстрого карьерного роста поможет профессиональное образование в дистанционном колледже "Оптима". Узнайте о направлениях подготовки, условиях поступления и преимуществах обучения на бесплатном вебинаре, что состоится 13 июня в 19.00. Присоединяйтесь к встрече и начните воплощать свою мечту прямо сейчас!
Так, УЦОКО просит участников тестирования не рисковать своим будущим и не использовать никаких цифровых устройств во время тестирования. В противном случае вы можете не сдать мультитест.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.