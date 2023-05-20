На НМТ-2023 зарегистрировалось более 280 тысяч человек: какой предмет по выбору будут составлять чаще всего

В 2023 году абитуриенты в Украине будут поступать в вузы по результатам НМТ. Во время основной сессии уже зарегистрировалось более 281 тысячи поступающих.

Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования по результатам основного периода регистрации на тестирование. Большинство участников будут сдавать тест в Украине.

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На НМТ-2023 зарегистрировалось более 280 тысяч человек

Так, для участия в НМТ в Украине зарегистрировалось около 258 тысяч человек. Еще более 23 тысяч поступающих хотят проходить тестирование за границей. Больше всего – в Польше и Германии.

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Также более 3,5 тысяч абитуриентов зарегистрировались для участия в дополнительной сессии НМТ.

Самым популярным предметом среди абитуриентов оказалась история Украины. На втором месте – иностранный язык, на третьем – биология. Аутсайдеры выбора поступающих – физика и химия.

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Вступительная кампания – 2023: кратко