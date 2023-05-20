На НМТ-2023 зарегистрировалось более 280 тысяч человек: какой предмет по выбору будут составлять чаще всего
Источник:УЦОКО
В 2023 году абитуриенты в Украине будут поступать в вузы по результатам НМТ. Во время основной сессии уже зарегистрировалось более 281 тысячи поступающих.
Такие данные обнародовал Украинский центр оценивания качества образования по результатам основного периода регистрации на тестирование. Большинство участников будут сдавать тест в Украине.
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На НМТ-2023 зарегистрировалось более 280 тысяч человек
Так, для участия в НМТ в Украине зарегистрировалось около 258 тысяч человек. Еще более 23 тысяч поступающих хотят проходить тестирование за границей. Больше всего – в Польше и Германии.
Также более 3,5 тысяч абитуриентов зарегистрировались для участия в дополнительной сессии НМТ.
Самым популярным предметом среди абитуриентов оказалась история Украины. На втором месте – иностранный язык, на третьем – биология. Аутсайдеры выбора поступающих – физика и химия.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.