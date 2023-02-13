Нужно ли пересдавать НМТ при воздушной тревоге или отключении света
Если во время проведения НМТ в Украине будет раздаваться воздушная тревога, участники тестирования должны переждать ее в укрытиях. И потом вернуться к выполнению заданий теста.
Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом уточнила, что это только в том случае, если воздушная тревога не будет очень долговременной.
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Нужно ли пересдавать НМТ в случае воздушной тревоги или отключения света
Вакуленко сообщила: если во время прохождения НМТ будет раздаваться воздушная тревога, как и в прошлом году, выпускники спускаются в укрытие и находятся там до ее окончания. Педагоги при этом будут помогать им спуститься и находиться там. После завершения воздушной тревоги, если она не будет слишком долговременной, выпускники возвращаются и выполняют оставшиеся им задачи.
Если же воздушная тревога будет продолжительной, а сейчас бывают воздушные тревоги и 3, и 4 часа, вас пригласят на дополнительную сессию. То же касается и отключения света. Если есть генераторы и держит аккумулятор в ноутбуке, вы продолжите тесты. Если же ситуацию невозможно будет исправить, вы сможете подать заявку на дополнительную сессию оценки,
– уточнила заместитель директора УЦОКО.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.