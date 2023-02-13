Нужно ли пересдавать НМТ при воздушной тревоге или отключении света

Если во время проведения НМТ в Украине будет раздаваться воздушная тревога, участники тестирования должны переждать ее в укрытиях. И потом вернуться к выполнению заданий теста.

Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом уточнила, что это только в том случае, если воздушная тревога не будет очень долговременной.

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Нужно ли пересдавать НМТ в случае воздушной тревоги или отключения света

Вакуленко сообщила: если во время прохождения НМТ будет раздаваться воздушная тревога, как и в прошлом году, выпускники спускаются в укрытие и находятся там до ее окончания. Педагоги при этом будут помогать им спуститься и находиться там. После завершения воздушной тревоги, если она не будет слишком долговременной, выпускники возвращаются и выполняют оставшиеся им задачи.

Если же воздушная тревога будет продолжительной, а сейчас бывают воздушные тревоги и 3, и 4 часа, вас пригласят на дополнительную сессию. То же касается и отключения света. Если есть генераторы и держит аккумулятор в ноутбуке, вы продолжите тесты. Если же ситуацию невозможно будет исправить, вы сможете подать заявку на дополнительную сессию оценки,

– уточнила заместитель директора УЦОКО.

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