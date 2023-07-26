Завершилась дополнительная сессия национального мультипредметного теста в 2023 году. Она продолжалась в течение 11 – 24 июля.

С этого момента участники дополнительной сессии НМТ могут узнать свои результаты. Их разместили в персональных кабинетах.

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Обнародовали результаты дополнительной сессии НМТ-2023

Во вкладке "Результаты" доступна и опция формирования Информационной карты участника НМТ. Последняя необходима для поступления в вузы Украины.

Если же участнику НМТ нужно подать в зарубежное учебное заведение оригинал документа, после официального объявления результатов он может заказать выписку из сведений результатов НМТ. С процедурой получения подъемника можно ознакомиться здесь.

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Таблицы перевода тестовых баллов по шкале 100 – 200 баллов можно найти по ссылке.

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Что известно о НМТ-2023