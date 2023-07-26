Обнародовали результаты дополнительной сессии НМТ-2023
Источник:УЦОКО
Завершилась дополнительная сессия национального мультипредметного теста в 2023 году. Она продолжалась в течение 11 – 24 июля.
С этого момента участники дополнительной сессии НМТ могут узнать свои результаты. Их разместили в персональных кабинетах.
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Обнародовали результаты дополнительной сессии НМТ-2023
Во вкладке "Результаты" доступна и опция формирования Информационной карты участника НМТ. Последняя необходима для поступления в вузы Украины.
Если же участнику НМТ нужно подать в зарубежное учебное заведение оригинал документа, после официального объявления результатов он может заказать выписку из сведений результатов НМТ. С процедурой получения подъемника можно ознакомиться здесь.Мечтаете о высшем образовании за границей? Позаботьтесь об упрощенной процедуре вступления уже сейчас. Дистанционная школа "Оптима" предлагает получить двойной диплом, который поможет продолжить обучение в любой точке мира.
Таблицы перевода тестовых баллов по шкале 100 – 200 баллов можно найти по ссылке.
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Что известно о НМТ-2023
- В 2023 году состоялись две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.