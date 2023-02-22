Шкарлетт объяснил, почему математику сделали обязательным предметом на НМТ-2023

22 февраля 2023, 14:25
Читати новину українською

В 2023 году украинские выпускники для поступления в вузы будут сдавать НМТ. Тест будет содержать задания по трем предметам.

Обязательно абитуриенты будут составлять украинский язык и математику. Также – еще один предмет по выбору. Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона объяснил, почему вторым обязательным предметом была сделана математика.

Читайте "Это беда": в Раде рассказали, должна ли быть история Украины обязательным предметом в НМТ

Почему математику сделали обязательной на НМТ-2023

Министр напомнил, что законопроект, согласующий правила вступительной кампании в этом году, должен еще в целом принять Верховная Рада. Это произойдет в скором времени.

Модель поступления очень проста: украинский язык и математика – два обязательных предмета, а также один из пяти предметов по выбору (история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия),
– рассказал Шкарлетт.

Он уточнил, что такую модель НМТ-2023 формировали прежде всего с учетом безопасности и возможности сдавать экзамены независимо от локаций.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Итак, готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

При этом глава МОН рассказал, почему именно математику, а не историю Украины сделали вторым обязательным предметом на НМТ.

Историю Украины важно знать независимо от того, будет ли она обязательной для экзамена. Математика – это инструмент, который формирует сегодня высокотехнологичное общество,
– считает Шкарлетт.

Министр также добавил, что накануне на заседании профильного подкомитета нардепы полностью поддержали правительственный законопроект и не согласовали поданные ему правки.

Важно "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ

Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023

  • В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины.
  • Выпускники будут обязательно составлять украинский язык и математику.
  • Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе.
  • Глава МОН Сергей Шкарлетт рассказал, что на принятие такого решения повлияла ситуация безопасности во время войны, требования сдавать тест в один день и то, что язык и математика были обязательными в ГИА.
  • Все же министр надеется, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.
  • В Украинском центре оценивания качества образования добавили, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.
  • Большинство украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание.
  • Все же многие родители, дети которых уже готовятся с репетиторами составлять математику для поступления в вузы, довольны решением МОН.

Автор: Марія Волошин