Шкарлетт объяснил, почему математику сделали обязательным предметом на НМТ-2023

В 2023 году украинские выпускники для поступления в вузы будут сдавать НМТ. Тест будет содержать задания по трем предметам.

Обязательно абитуриенты будут составлять украинский язык и математику. Также – еще один предмет по выбору. Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона объяснил, почему вторым обязательным предметом была сделана математика.

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Почему математику сделали обязательной на НМТ-2023

Министр напомнил, что законопроект, согласующий правила вступительной кампании в этом году, должен еще в целом принять Верховная Рада. Это произойдет в скором времени.

Модель поступления очень проста: украинский язык и математика – два обязательных предмета, а также один из пяти предметов по выбору (история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия),

– рассказал Шкарлетт.

Он уточнил, что такую модель НМТ-2023 формировали прежде всего с учетом безопасности и возможности сдавать экзамены независимо от локаций.

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При этом глава МОН рассказал, почему именно математику, а не историю Украины сделали вторым обязательным предметом на НМТ.

Историю Украины важно знать независимо от того, будет ли она обязательной для экзамена. Математика – это инструмент, который формирует сегодня высокотехнологичное общество,

– считает Шкарлетт.

Министр также добавил, что накануне на заседании профильного подкомитета нардепы полностью поддержали правительственный законопроект и не согласовали поданные ему правки.

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Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023