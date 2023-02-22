Обязательно абитуриенты будут составлять украинский язык и математику. Также – еще один предмет по выбору. Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона объяснил, почему вторым обязательным предметом была сделана математика.
Читайте "Это беда": в Раде рассказали, должна ли быть история Украины обязательным предметом в НМТ
Почему математику сделали обязательной на НМТ-2023
Министр напомнил, что законопроект, согласующий правила вступительной кампании в этом году, должен еще в целом принять Верховная Рада. Это произойдет в скором времени.
Модель поступления очень проста: украинский язык и математика – два обязательных предмета, а также один из пяти предметов по выбору (история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия),
– рассказал Шкарлетт.
Он уточнил, что такую модель НМТ-2023 формировали прежде всего с учетом безопасности и возможности сдавать экзамены независимо от локаций.
При этом глава МОН рассказал, почему именно математику, а не историю Украины сделали вторым обязательным предметом на НМТ.
Историю Украины важно знать независимо от того, будет ли она обязательной для экзамена. Математика – это инструмент, который формирует сегодня высокотехнологичное общество,
– считает Шкарлетт.
Министр также добавил, что накануне на заседании профильного подкомитета нардепы полностью поддержали правительственный законопроект и не согласовали поданные ему правки.
Важно "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ
Почему история Украины не обязательна на НМТ-2023
- В 2023 году в обязательные предметы не включили историю Украины.
- Выпускники будут обязательно составлять украинский язык и математику.
- Это спровоцировало многочисленные дискуссии в обществе.
- Глава МОН Сергей Шкарлетт рассказал, что на принятие такого решения повлияла ситуация безопасности во время войны, требования сдавать тест в один день и то, что язык и математика были обязательными в ГИА.
- Все же министр надеется, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.
- В Украинском центре оценивания качества образования добавили, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.
- Большинство украинцев убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание.
- Все же многие родители, дети которых уже готовятся с репетиторами составлять математику для поступления в вузы, довольны решением МОН.