Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. И заявил, что этот законопроект будет принят на ближайшем заседании Рады.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Когда примут законопроект о вступительной кампании в 2023 году
По словам Бабака, Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций отклонил все правки к законопроекту, определяющему правила вступительной кампании в этом году. Нардепы только учли 4 технических комитетских правки.
При этом члены профильного комитета рекомендовали Верховной Раде Украины принять этот документ во втором чтении и целом.
Комитет рекомендовал оставить как есть. Без изменений. На ближайшем заседании Верховной Рады он (законопроект – ред.) будет принят,
– подчеркнул Бабак.
Согласно законопроекту, абитуриенты в 2023 году на НМТ будут обязательно сдавать украинский язык и математику и один предмет на выбор.
Читайте НМТ – 2023: известно, согласила ли Верховная Рада законопроект о вступительной кампании
Почему Верховная Рада до сих пор не согласовала законопроект
- 6 февраля Верховная Рада согласовала законопроект 8228-1, который определяет правила вступительной кампании в 2023 году только за основу.
- В целом, депутаты этот законопроект не поддержали.
- Глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в своем телеграмме написал, что заблокировала принятие законопроекта в целом "ЕС".
- Нардепы из этой фракции настаивали на том, чтобы историю Украины включили в список обязательных предметов на НМТ-2023.
- Следовательно, нардепы на образовательном комитете ВРУ должны были рассмотреть правки к этому законопроекту.
- За основу этого законопроекта, кстати, проголосовало 304 нардепа.
- Он предусматривает отмену ГИА в школах в 2023 году и согласовывает поступление в вузы по результатам НМТ.
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.