Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. И заявил, что этот законопроект будет принят на ближайшем заседании Рады.

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Когда примут законопроект о вступительной кампании в 2023 году

По словам Бабака, Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций отклонил все правки к законопроекту, определяющему правила вступительной кампании в этом году. Нардепы только учли 4 технических комитетских правки.

При этом члены профильного комитета рекомендовали Верховной Раде Украины принять этот документ во втором чтении и целом.

Комитет рекомендовал оставить как есть. Без изменений. На ближайшем заседании Верховной Рады он (законопроект – ред.) будет принят,

– подчеркнул Бабак.

Согласно законопроекту, абитуриенты в 2023 году на НМТ будут обязательно сдавать украинский язык и математику и один предмет на выбор.

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Почему Верховная Рада до сих пор не согласовала законопроект

6 февраля Верховная Рада согласовала законопроект 8228-1, который определяет правила вступительной кампании в 2023 году только за основу.

В целом, депутаты этот законопроект не поддержали.

Глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в своем телеграмме написал, что заблокировала принятие законопроекта в целом "ЕС".

Нардепы из этой фракции настаивали на том, чтобы историю Украины включили в список обязательных предметов на НМТ-2023.

Следовательно, нардепы на образовательном комитете ВРУ должны были рассмотреть правки к этому законопроекту.

За основу этого законопроекта, кстати, проголосовало 304 нардепа.

Он предусматривает отмену ГИА в школах в 2023 году и согласовывает поступление в вузы по результатам НМТ.

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