Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. И заявил, что этот законопроект будет принят на ближайшем заседании Рады.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Когда примут законопроект о вступительной кампании в 2023 году

По словам Бабака, Комитет ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций отклонил все правки к законопроекту, определяющему правила вступительной кампании в этом году. Нардепы только учли 4 технических комитетских правки.

При этом члены профильного комитета рекомендовали Верховной Раде Украины принять этот документ во втором чтении и целом.

Комитет рекомендовал оставить как есть. Без изменений. На ближайшем заседании Верховной Рады он (законопроект – ред.) будет принят,
– подчеркнул Бабак.

Согласно законопроекту, абитуриенты в 2023 году на НМТ будут обязательно сдавать украинский язык и математику и один предмет на выбор.

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Почему Верховная Рада до сих пор не согласовала законопроект

  • 6 февраля Верховная Рада согласовала законопроект 8228-1, который определяет правила вступительной кампании в 2023 году только за основу.
  • В целом, депутаты этот законопроект не поддержали.
  • Глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в своем телеграмме написал, что заблокировала принятие законопроекта в целом "ЕС".
  • Нардепы из этой фракции настаивали на том, чтобы историю Украины включили в список обязательных предметов на НМТ-2023.
  • Следовательно, нардепы на образовательном комитете ВРУ должны были рассмотреть правки к этому законопроекту.
  • За основу этого законопроекта, кстати, проголосовало 304 нардепа.
  • Он предусматривает отмену ГИА в школах в 2023 году и согласовывает поступление в вузы по результатам НМТ.

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.