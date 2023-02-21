Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. І заявив, що цей законопроєкт ухвалять на найближчому засіданні Ради.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Коли ухвалять законопроєкт про вступну кампанію у 2023 році
За словами Бабака, Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій відхилив всі правки до законопроєкту, який визначатиме правила вступної кампанії цього року. Нардепи лише врахували 4 технічні комітетські правки.
При цьому члени профільного комітету рекомендували Верховній Раді України ухвалити цей документ у другому читанні і в цілому.
Комітет рекомендував залишити як є. Без змін. На найближчому засіданні Верховної Ради він (законопроєкт, – ред.) буде ухвалений,
– наголосив Бабак.
Відповідно до законопроєкту, абітурієнти у 2023 році на НМТ складатимуть обов'язково українську мову та математику та один предмет на вибір.
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Чому Верховна Рада досі не погодила законопроєкт
- 6 лютого Верховна Рада погодила законопроєкт 8228-1, який визначає правила вступної кампанії у 2023 році, лише за основу.
- У цілому депутати цей законопроєкт не підтримали.
- Очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у своєму телеграмі написав, що заблокувала ухвалення законопроєкту в цілому "ЄС".
- Нардепи з цієї фракції наполягали на тому, щоб історію України включили до списку обов'язкових предметів на НМТ – 2023.
- Відтак нардепи на освітньому окмітеті ВРУ мали розглянути правки до цього законопроєкту.
- За основу цього законопроєкту, до речі, проголосувало 304 нардепи.
- Він передбачає скасування ДПА у школах у 2023 році та погоджує вступ до вишів за результатами НМТ.
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.