Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. І заявив, що цей законопроєкт ухвалять на найближчому засіданні Ради.

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Коли ухвалять законопроєкт про вступну кампанію у 2023 році

За словами Бабака, Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій відхилив всі правки до законопроєкту, який визначатиме правила вступної кампанії цього року. Нардепи лише врахували 4 технічні комітетські правки.

При цьому члени профільного комітету рекомендували Верховній Раді України ухвалити цей документ у другому читанні і в цілому.

Комітет рекомендував залишити як є. Без змін. На найближчому засіданні Верховної Ради він (законопроєкт, – ред.) буде ухвалений,

– наголосив Бабак.

Відповідно до законопроєкту, абітурієнти у 2023 році на НМТ складатимуть обов'язково українську мову та математику та один предмет на вибір.

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Чому Верховна Рада досі не погодила законопроєкт

6 лютого Верховна Рада погодила законопроєкт 8228-1, який визначає правила вступної кампанії у 2023 році, лише за основу.

У цілому депутати цей законопроєкт не підтримали.

Очільник профільного комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у своєму телеграмі написав, що заблокувала ухвалення законопроєкту в цілому "ЄС".

Нардепи з цієї фракції наполягали на тому, щоб історію України включили до списку обов'язкових предметів на НМТ – 2023.

Відтак нардепи на освітньому окмітеті ВРУ мали розглянути правки до цього законопроєкту.

За основу цього законопроєкту, до речі, проголосувало 304 нардепи.

Він передбачає скасування ДПА у школах у 2023 році та погоджує вступ до вишів за результатами НМТ.