Обов'язково абітурієнти складатимуть українську мову та математику. Також – ще один предмет на вибір. Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону пояснив, чому другим обов'язковим предметом зробили математику.
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Чому математику зробили обов'язковою на НМТ-2023
Міністр нагадав, що законопроєкт, який погоджує правила вступної кампанії у цьому році, має ще в цілому ухвалити Верховна Рада. Це відбудеться незабаром.
Модель вступу дуже проста: українська мова і математика – два обов'язкові предмети, а також один з п'яти предметів на вибір (історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія),
– розповів Шкарлет.
Він уточнив, що таку модель НМТ-2023 формували передусім з урахуванням безпеки й можливості складати іспити незалежно від локацій.
При цьому очільник МОН розповів, чому саме математику, а не історію України зробили другим обов'язковим предметом на НМТ.
Історію України важливо знати незалежно від того, чи буде вона обов'язковою для іспиту. Математика – це інструмент, який формує сьогодні високотехнологічне суспільство,
– вважає Шкарлет.
Також міністр додав, що напередодні на засіданні профільного підкомітету нардепи повністю підтримали урядовий законопроєкт та не погодили подані до нього правки.
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Чому історія України не є обов'язковою на НМТ-2023
- У 2023 році до обов’язкових предметів не включили історію України.
- Випускники натомість складатимуть обов'язково українську мову та математику.
- Це спровокувало численні дискусії у суспільстві.
- Очільник МОН Сергій Шкарлет розповів, що на ухвалення такого рішення вплинула безпекова ситуація у час війни, вимоги складати тест в один день та те, що мова та математика були обов'язковими у ДПА.
- Все ж міністр сподівається, що багато випускників обере третім предметом НМТ саме історію України.
- В Українському центрі оцінювання якості освіти додали, що саме українська мова та математика найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до вишу.
- Натомість більшість українців переконані, що обов'язковими під час НМТ мають бути українська мова та історія України. Адже саме ці предмети формують у дітей національну свідомість.
- Все ж чимало батьків, діти яких вже готуються з репетиторами складати математику для вступу у виші, задоволені рішенням МОН.