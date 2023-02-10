"Самые сложные": будут ли на НМТ задачи с развернутым ответом

В 2023 году предметы НМТ не будут содержать задачи, на которые нужно давать развернутые ответы. Однако в будущем все может измениться.

Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Предусмотрены ли на НМТ задачи с развернутым ответом

Так, Вакуленко подчеркнула, что национальный мультипредметный тест в 2023 году не будет содержать задач, предусматривающих предоставление развернутого ответа.

Также она напомнила, что тестовые тетради по украинскому и иностранному языкам, математики, которые абитуриенты получали во время прошлогодних ВНО, содержали такие задачи. Они были предназначены для того, чтобы абитуриенты могли продемонстрировать свое мышление и умение решать определенные задачи. Именно они лучшим образом определяли уровень знаний выпускников.

В НМТ такого модуля не предусмотрено. В будущем он, может быть, появится. Для участников это означает, что мы забрали самые сложные задачи,

– уточнила заместитель директора УЦОКО.

Читайте В каком случае можно пересдать национальный мультипредметный тест

Вступительная кампания – 2023: кратко