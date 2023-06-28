Объявили официальные результаты НМТ-2023
Источник:УЦОКО
Украинский центр оценки качества образования объявил официальные результаты основной сессии НМТ-2023. Информацию участники получили по рейтинговой шкале 100 – 200 баллов.
Результаты разместили в персональных кабинетах участников НМТ-2023. Проверить нужно вкладку "Результаты".
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Объявили официальные результаты НМТ-2023
Во вкладке персонального кабинета "Результаты" также доступна опция формирования информационной карты. Она необходима для вступления в ЗВО Украины.
Если же участнику НМТ нужно подать в зарубежное учебное заведение оригинал документа, он может заказать выписку из сведений результатов НМТ. С процедурой получения подъемника можно ознакомиться здесь.Мечтаете о высшем образовании за границей? Позаботьтесь об упрощенной процедуре вступления уже сейчас. Дистанционная школа "Оптима" предлагает получить двойной диплом, который поможет продолжить обучение в любой точке мира.
В УЦОКО при этом говорят: несмотря на небольшие проблемы, на сегодняшний день сервис работает в нормальном режиме и поступающие с лучшими результатами уже сообщают о своих достижениях в социальных сетях.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов будут размещены до 28 июня в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация начинается 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.