"Нельзя заставлять": Шкарлетт рассказал, почему история Украины не обязательна на НМТ
Украинцы должны знать историю своего государства – особенно во время полномасштабной агрессии России. И это не зависит от того, составляют ли они этот предмет во время НМТ.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона. И добавил, что заставлять составлять этот предмет обязательно выпускников не стоит.
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Почему история Украины не обязательна на НМТ
Шкарлетт считает, что изучение истории Украины школьником, независимо от того, будет ли он составлять этот предмет на НМТ, зависит прежде всего от сознания родителей и выпускника как гражданина Украины.
Здесь не может быть принуждения. Нельзя историю насаждать, делать обязательной. Это должна быть сознательная позиция – учить историю своего государства. И независимо, является ли она обязательным предметом или нет. Гражданин должен ее знать,
– подчеркнул министр.
При этом акцентировал внимание, что война должна подталкивать еще больше к знанию истории своего государства и патриотизма.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.