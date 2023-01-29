"Нельзя заставлять": Шкарлетт рассказал, почему история Украины не обязательна на НМТ

Украинцы должны знать историю своего государства – особенно во время полномасштабной агрессии России. И это не зависит от того, составляют ли они этот предмет во время НМТ.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона. И добавил, что заставлять составлять этот предмет обязательно выпускников не стоит.

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Почему история Украины не обязательна на НМТ

Шкарлетт считает, что изучение истории Украины школьником, независимо от того, будет ли он составлять этот предмет на НМТ, зависит прежде всего от сознания родителей и выпускника как гражданина Украины.

Здесь не может быть принуждения. Нельзя историю насаждать, делать обязательной. Это должна быть сознательная позиция – учить историю своего государства. И независимо, является ли она обязательным предметом или нет. Гражданин должен ее знать,

– подчеркнул министр.

При этом акцентировал внимание, что война должна подталкивать еще больше к знанию истории своего государства и патриотизма.

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