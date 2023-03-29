Не забудьте: в каком случае участника НМТ не пропустят в экзаменационный центр

29 марта 2023, 15:45
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Источник:

osvita

Перед сдачей НМТ участник должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Это необходимо, чтобы его пропустили в экзаменационный центр.

Если документ забудет абитуриент, его не допустят к пункту сдачи тестирования. Так что НМТ он не сдаст.

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В каком случае участника НМТ не пропустят в экзаменационный центр

Также участникам национального мультитеста не стоит опаздывать на тестирование. В противном случае их также не допустят к сдаче теста.

Кстати, место, дата и время проведения тестирования будут указаны в приглашении. Его разместят на информационной странице участника экзамена не позднее десяти календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.
Автор: Марія Волошин