В каком случае можно пересдать национальный мультипредметный тест

В 2023 году участники НМТ смогут пересдать тесты. Но только в том случае, если на это будут объективные причины.

Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом подчеркнула, что неудовлетворительная оценка такой причины не является.

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В каком случае можно пересложить НМТ

Вакуленко уточнила, что абитуриента пригласят к участию в дополнительной сессии, только если он не прошел оценивание во время основной сессии по объективным причинам. В частности, если он:

не попал на основную сессию НМТ из-за плохого самочувствия, длительных воздушных тревог и т.п.;

не сумел завершить оценку из-за определенных технических проблем в пункте сборки.

Неудовлетворительная оценка уважительной причиной не является, уточнила заместитель директора УЦОКО.

НМТ нужно составлять в специальных центрах оценки. Дома отвечать на тестовые вопросы нельзя. Так что выпускники не смогут воспользоваться подсказкой учителя или друга. Все будут находиться в одинаковых условиях и выполнять одинаковые тесты,

– добавила Вакуленко.

Также подчеркнула, что НМТ будет проходить только на украинском языке.

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