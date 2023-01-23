В МОН объяснили, почему историю Украины не включили в список обязательных предметов на НМТ

Историю Украины не сделали обязательным предметом НМТ из-за ситуации безопасности во время войны. Также повлияла ограниченность времени при оценке выпускников.

Об этом заявил глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире Национального телемарафона 23 января. При этом подчеркнул, что безопасность абитуриентов – на первом месте.

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Шкарлетт заявил, что именно безопасность, ограниченность во времени – 180 минут – и требования сдавать тест в один день повлияли на решение согласовать именно такую модель НМТ. То есть, когда украинский язык и математика будут обязательными предметами, а история Украины – предметом на выбор.

Мы оставили два предмета – украинский язык и математику. Эти предметы были обязательными в государственной итоговой аттестации, и оставили именно их,

– рассказал министр.

Также он подчеркнул, что решение оставить только два обязательных предмета было принято в соответствии с результатами общественных консультаций. При этом Шкарлет надеется, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.

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