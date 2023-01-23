В МОН объяснили, почему историю Украины не включили в список обязательных предметов на НМТ
Источник:Interfax.com.ua
Историю Украины не сделали обязательным предметом НМТ из-за ситуации безопасности во время войны. Также повлияла ограниченность времени при оценке выпускников.
Об этом заявил глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире Национального телемарафона 23 января. При этом подчеркнул, что безопасность абитуриентов – на первом месте.
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МОН объяснило, почему история Украины не обязательна на НМТ
Шкарлетт заявил, что именно безопасность, ограниченность во времени – 180 минут – и требования сдавать тест в один день повлияли на решение согласовать именно такую модель НМТ. То есть, когда украинский язык и математика будут обязательными предметами, а история Украины – предметом на выбор.
Мы оставили два предмета – украинский язык и математику. Эти предметы были обязательными в государственной итоговой аттестации, и оставили именно их,
– рассказал министр.
Также он подчеркнул, что решение оставить только два обязательных предмета было принято в соответствии с результатами общественных консультаций. При этом Шкарлет надеется, что многие выпускники изберут третьим предметом НМТ именно историю Украины.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.