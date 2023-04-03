НМТ за границей: в каких странах можно сдавать тестирование
Источник:МОН
21 страна мира уже подтвердила проведение основной сессии национального мультипредметного теста в 2023 году.
Минобразования и Украинский центр оценивания качества образования активно общались с министерствами образования других государств и посольствами по проведению НМТ за границей.
Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру
В каких странах состоится НМТ-2023
На сегодняшний день подтвердили договоренности о проведении основной сессии НМТ следующие страны:
- Австрия;
- Азербайджан;
- Болгария;
- Великобритания;
- Дания;
- Эстония;
- Ирландия;
- Испания;
- Италия;
- Канада;
- Латвия;
- Литва;
- Германия;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- США;
- Финляндия;
- Франция;
- Чехия;
- Швеция.
Во время дополнительной сессии участники смогут составить НМТ в:
- Испании;
- Италии;
- Германии;
- Польши;
- Чехии.
Переговоры с отдельными загранучреждениями еще продолжаются.
Когда выбирать страну для сборки НМТ
Во время регистрации с 3 апреля по 3 мая поступающие, желающие сдавать тестирование за границей, должны выбрать из предоставленного перечня самый удобный для доезда населенный пункт.
До 7 мая включительно можно изменить регистрационные данные и выбрать другой город для сдачи теста.
НМТ за границей будут проводить так же, как и в Украине: в специально оборудованных временных экзаменационных центрах.
Читайте Стартовала регистрация на НМТ-2023: все, что нужно знать абитуриентам
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.