НМТ-2023 за рубежом: в какое время в разных странах состоится тестирование

В 2023 году национальный мультипредметный тест пройдет как в Украине, так и за рубежом. Тем, кто будет сдавать тест за пределами нашего государства, следует обратить внимание на время начала проведения экзаменов.

Мультитест в 2023 году пройдет в 30 европейских странах. Также в США и Канаде.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Что нужно знать о проведении НМТ-2023 за границей

Тестирование за рубежом будет также начинаться по киевскому времени.

Основная сессия НМТ в Европе будет проходить в две смены: первая – в 10:00, вторая – в 15:00 по Киеву.

Во всех городах США и Канады НМТ будет начинаться в 18:00 по Киеву.



Данные по разнице во времени для США и Канады / данные УЦОКО

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Данные о разнице во времени для стран Европы / данные УЦОКО

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Вступительная кампания – 2023: кратко