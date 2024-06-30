НМТ-2024: почему этот тест сложнее и повторялись ли задания

Основная сессия национального мультитеста в Украине и за рубежом завершилась. Теперь часть выпускников ожидает дополнительную.

Ее запланировали на 11 – 19 июля. Что надо знать тем, кто будет в ней участвовать, о вызовах сессии основной, рассказала в интервью Образованию 24 руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко.

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Был ли нынешний НМТ тяжелее, чем в прошлые годы

Вакуленко отметила: нынешняя модель НМТ является более сложной и стала большим вызовом для участников, чем была прошлогодняя. Все потому, что в 2024 году все участники проходят оценивание по четырем предметам. А в прошлом и 2022 году выпускники сдавали три предмета.

Очевидно, что тестирование, которое происходит четыре часа с перерывом, сложное, ведь участнику нужно "переключиться" с одного предмета на другой. При этом не потерять концентрацию на втором блоке учебных предметов и стабильно везде показать свой высокий результат,

– заявила она.

И добавила: если же говорить о заданиях, то сложность тестовых заданий и блоков НМТ не изменилась. Эти тестовые блоки по структуре и по содержанию – абсолютно аналогичны прошлогодним.

Повторялись ли задания на НМТ

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Вакуленко уточнила, что тестовые формы уникальны на каждую сессию, ведь кто-то из участников мог сфотографировать задание или воспользоваться черновиком и записать условие задания.

Поэтому мы не повторяем условия заданий между сессиями. Все тестовые формы уникальны,

– резюмировала руководительница УЦОКО.