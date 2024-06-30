Її запланували на 11 – 19 липня. Що треба знати тим, хто братиме у ній участь, про виклики сесії основної, розповіла в інтерв'ю Освіті 24 очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

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Чи був цьогорічний НМТ важчий, ніж у минулі роки

Вакуленко зауважила: цьогорічна модель НМТ є складнішою та стала більшим викликом для учасників, ніж була торішня. Усе тому, що 2024 року всі учасники проходять оцінювання із чотирьох предметів. А торік і 2022 року випускники складали три предмети.

Очевидно, що тестування, яке відбувається чотири години з перервою, складне, адже учаснику потрібно "переключитися" з одного предмета на інший. При цьому не втратити концентрацію на другому блоці навчальних предметів і стабільно всюди показати свій високий результат,

– заявила вона.

І додала: якщо ж говорити про завдання, то складність тестових завдань і блоків НМТ не змінилася. Ці тестові блоки за структурою і за змістом – абсолютно аналогічні до торішніх.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Чи повторювалися завдання на НМТ

Вакуленко уточнила, що тестові форми унікальні на кожну сесію, адже хтось з учасників міг сфотографувати завдання або скористатися чернеткою і записати умову завдання.

Тому ми не повторюємо умови завдань між сесіями. Усі тестові форми унікальні,

– резюмувала очільниця УЦОЯО.

Важливо! Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, коли очікувати офіційних результатів тестування, чи можна перескласти мультитест, які труднощі виникли під час оцінювання та як на процес впливають тривалі відключення світла й повітряні тривоги. Також вона розповіла про те, хто з учасників втратив шанси на вступ цього року та чи буде на НМТ-2025 вже 5 предметів.