За участниками НМТ во время сдачи экзамена будут "наблюдать" камеры
В 2024 году временные экзаменационные центры, в которых состоится национальный мультипредметный тест, будут оборудованы камерами наблюдения. Так, организаторы намерены бороться с недобропорядочностю.
Об этом заявила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И поведала детали.
Смотрите также График проведения НМТ-2024 не обнародуют
Центры, где будет проходить НМТ, оборудуют камерами
Вакуленко отметила, что в УЦОКО надеются на то, что организаторы на местах смогут обеспечить камеры абсолютно во всех экзаменационных центрах. И на то, что этих камер будет несколько в одной аудитории.
Также в Украинском центре оценивания качества образования надеются, что в течение того времени, когда будут проверять знания участников мультитеста, за каждой аудиторией будут "наблюдать" камеры.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Поэтому Вакуленко советует участникам мультитеста не пытаться списать.
Она также напомнила, что в прошлом году зафиксировали случаи недобропорядочности отдельных участников НМТ и отменили им результаты мультитеста. Так, списывание сделало невозможным этим лицам право на поступление в вузы.
Смотрите также В скором времени стартует регистрация для участия в НМТ-2024
Как пройдет вступительная кампания в 2024 году
- В 2024 году все абитуриенты для поступления в вузы должны представить результаты национального мультипредметного теста.
- Даже поступающие на творческие специальности.
- НМТ в этом году будет содержать на один предмет больше, чем в прошлом.
- Участники будут сдавать украинский язык, математику и историю Украины, а также один предмет на выбор.
- На проверку знаний предусмотрено 4 часа с 20-минутным перерывом посередине.
- Основная сессия мультитеста в этом году стартует уже в мае.