Перерыв во время НМТ: какие правила должны запомнить участники

В 2024 году национальный мультитест продлится 4 часа. Между двумя равноценными блоками в участников будет перерыв.

Он продлится 20 минут. Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко сообщила, что можно делать в это время и где должны находиться участники тестирования.

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Где будут участники НМТ во время перерыва

Вакуленко отметила, что все участники НМТ-2024 должны находиться во временном экзаменационном центре во время перерыва. При этом пользоваться мобильными телефонами они не смогут. Как и не разрешат им выходить за пределы помещения.

Перерыв 20 минут предназначен для того, чтобы вы могли перекусить. Вы можете взять перекус с собой, это может быть бутерброд чай в термосе и т.д. Сходить в туалет, немного переключиться, –

заявила глава УЦОКО.

Вакуленко подчеркнула, что во всех аудиториях будет видеонаблюдение. Так что посоветовала выпускникам не пытаться списывать. Если такое произойдет, участнику аннулируют результаты тестирования.

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Как пройдет НМТ-2024