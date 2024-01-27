В МОН сделали заявление о периоде сдачи НМТ-2024

В этом году основная сессия мультитеста стартует 14 мая. Знания выпускников будут проверяться уже после завершения учебного года.

Об этом заявили в Минобразования Украины в ответ на вопрос о запланированном начале проведения тестирования. Заметим, что завершится тестирование дополнительной сессией 18 июля.

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Состоится ли НМТ в рамках учебного года

В министерстве, в частности, отметили, что 14 мая будут сдавать мультитест выпускники прошлых лет.

Учитывая это, все выпускники этого года будут иметь возможность получить полный объем знаний, предусмотрен в рамках обучающих программ.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Заметим, что знания участников тестирования будут проверяться в рамках основной и дополнительной сессии. В целом НМТ продлится до 19 июля.

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Что следует знать о проведении НМТ в 2024 году