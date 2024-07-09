Как будет происходить дополнительная сессия НМТ в случае отключения света

Участники НМТ-2024 во время прохождения тестирования в Украине вынуждены преодолевать различные трудности, чтобы пройти проверку школьных знаний. И соответственно – иметь шанс поступить в вуз.

В этом году, кроме воздушных тревог, добавились еще и отключения света. Руководительница УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказала в интервью Образованию 24, как в таком случае происходит тестирование.

Смотрите также Впереди – дополнительная сессия: к каким трудностям готовиться участникам НМТ

Как проходят тестирование участники НМТ, когда нет света

Вакуленко проинформировала, что в случае отключения света во время, когда происходит оценивание в определенном населенном пункте, участники ждут.

Если их тестирование прервала не воздушная тревога, когда нужно спускаться в укрытие, а отключение света, то они ожидают в том помещении, в котором проходят тестирование, до восстановления поставок электроэнергии,

– рассказала руководительница УЦОКО.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

И добавила, что помещение оборудовано для того, чтобы можно было продолжить оценивание.