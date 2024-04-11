Лисовой сообщил, сколько абитуриентов будет сдавать НМТ в 2024 году
Источник:Оксен Лисовой
Сегодня, 11 апреля, является последним днем регистрации на НМТ в 2024 году. Поэтому те, кто намерен сдавать мультитест в этом году, может еще стать участником тестирования.
Глава министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что всем, кто уже зарегистрировался на НМТ, стоит проверить в персональных кабинетах, отправили ли они свои данные для обработки в региональные центры УЦОКО. Если нынешние абитуриенты получили сообщение о необходимости в доработке предоставленной информации и/или копий документов, они должны сделать это до 15 апреля.
Смотрите также Поступающие еще могут изменить место прохождения НМТ-2024
Сколько человек будет сдавать НМТ в 2024 году
Лисовой сообщил: по состоянию на сегодня сдавать тестирование в Украине планируют 265 543 человека, а за рубежом – 21 185 человек.
В то же время более 270 тысяч человек уже получили сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2024 года,
– отметил министр.
Также чиновник напомнил, что в этом году временные экзаменационные центры за пределами Украины создадут в 57 городах 32 стран.
Основная сессия НМТ продлится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная – с 11 до 19 июля,
– уточнил Лисовой.
И отметил, что загрузить приглашение, где будет указана дата, времени и место проведения НМТ, можно будет в персональном кабинете с 8 мая для основной сессии и с 8 июля – для дополнительной.
Смотрите также Кто должен регистрироваться на дополнительную сессию НМТ-2024
Какие данные могут еще изменить участники НМТ-2024
- До 15 апреля можно еще будет изменить определенные данные, которые участник НМТ-2024 указал при регистрации.
- Говорится, в частности, о выбранном предмете по выбору или месте сдачи экзамена – город как в Украине, так и за рубежом.
- Также участники НМТ 2024 года могут внести сведения о необходимости сдавать экзамен во время дополнительной сессии при условии наличия основания для участия в ней.