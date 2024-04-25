За какие нарушения участника НМТ лишат права стать студентом

В 2023 году во время сдачи национального мультитеста были случаи недобросовестного поведения участников. Поэтому Украинский центр оценивания качества образования готовится противодействовать списыванию во время нынешнего тестирования.

Руководительница Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко рассказала о мерах контроля. В частности, упомянула, что в аудиториях установят видеокамеры.

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Как УЦОКО будет противодействовать списыванию во время мультитеста

Вакуленко сообщила, что в каждой аудитории будет два инструктора, а в подавляющем большинстве помещений – еще и видеокамеры.

За нарушение участник тестирования будет лишен права стать студентом в этом году,

– подчеркнула она.

И акцентировала, что нарушение – это не только списывание, но и наличие (даже не использование!) мобильного телефона, наушников, печатных или рукописных "шпаргалок" или любых других запрещенных предметов. Даже если они просто лежат в кармане.

Вакуленко говорит: это нужно, но нельзя и не надо проверять, использовал ли запрещенные предметы участник тестирования.

В этом году, как и в годы классического ВНО, мы привлекаем к сотрудничеству охрану пунктов тестирования,

– добавила руководительница УЦОКО.

Это, по ее словам, даст возможность применять металлоискатели, чтобы убедиться в отсутствии телефонов и других запрещенных технических средств у участников.

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Сколько участников будет сдавать НМТ-2024