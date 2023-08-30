Знания выпускников школ в 2024 году будут оценивать благодаря компьютерному тестированию. Оно состоится как в Украине, так и за ее пределами.

Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, анализируя результаты НМТ-2023.

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Как выпускники будут сдавать НМТ в 2024 году

Вакуленко уточнила, что в следующем году выпускники будут сдавать онлайн тест на компьютере. Проверка знаний состоится как на территории нашего государства, так и за его пределами. Однако директор Центра пока не сообщила, какие изменения испытает тестирование. Она попросила дождаться официального решения Образовательного комитета Рады.

Модель тестирования уже разработана, и как только будет утверждена в нормативном поле, вы сразу о ней узнаете,

– акцентировала Вакуленко.

И пообещала, что детали вступительной кампании сообщат не позже сентября 2023 года.

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Вакуленко также рассказала, что компьютерное онлайн тестирование имеет свои преимущества, даже несмотря на определенные вызовы из-за военного положения.

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