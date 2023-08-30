Как выпускники будут сдавать НМТ в 2024 году
Знания выпускников школ в 2024 году будут оценивать благодаря компьютерному тестированию. Оно состоится как в Украине, так и за ее пределами.
Об этом рассказала глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, анализируя результаты НМТ-2023.
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Как выпускники будут сдавать НМТ в 2024 году
Вакуленко уточнила, что в следующем году выпускники будут сдавать онлайн тест на компьютере. Проверка знаний состоится как на территории нашего государства, так и за его пределами. Однако директор Центра пока не сообщила, какие изменения испытает тестирование. Она попросила дождаться официального решения Образовательного комитета Рады.
Модель тестирования уже разработана, и как только будет утверждена в нормативном поле, вы сразу о ней узнаете,
– акцентировала Вакуленко.
И пообещала, что детали вступительной кампании сообщат не позже сентября 2023 года.Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.
Вакуленко также рассказала, что компьютерное онлайн тестирование имеет свои преимущества, даже несмотря на определенные вызовы из-за военного положения.
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Что известно о НМТ-2024
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- В 2024 году выпускники будут сдавать уже 4 предмета на ВНО, которое состоится в формате НМТ.
- В МОН предполагают, что в следующем году знания абитуриентов будут оценивать по украинскому языку, математике, истории Украины + одному предмету по выбору.
- В Минобразования также сообщали, что в 2025 году выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пятипредметным: три обязательных с двумя предметами по выбору.