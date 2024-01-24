Какие задания будут на НМТ в 2024 году

НМТ в 2024 году будет содержать определенную часть заданий ВНО прошлых лет. Тем не менее тестовые формы будут уникальными.

Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И добавила, что, несмотря на уникальность, тесты могут содержать определенную долю задач, которые использовались в прошлые годы.

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Какие тесты будут на НМТ в этом году

Вакуленко убеждена, что такая практика является нормальной и приемлемой.

Поэтому в УЦОКО советуют будущим участникам мультитеста решать задачи с прошлых лет.

Тренироваться и практиковаться. Нет ничего плохого в том, что готовящийся человек получает более высокие результаты, чем те участники, которые не уделяют этому должного внимания,

– заявила Вакуленко.

Заметим, что тесты, как на НМТ и ВНО в течение прошлых лет, можно найти в свободном доступе в сети.

Что следует знать о проведении НМТ в 2024 году

В 2024 году основная сессия НМТ стартует уже в мае.

Регистрация на мультитест запланирована на март – начало апреля.

Даты регистрации сообщат после того, как согласуют график НМТ.

А вот конкретные даты проведения самого тестирования не будут обнародованы из соображений безопасности.

Участники получат ответное сообщение накануне мультитеста в своем электронном кабинете.

НМТ в этом году будет содержать 4 предмета, 3 из которых будут обязательными.