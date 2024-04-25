Новое правописание и развернутые ответы: какие задания будут на НМТ-2024

В мае стартует основная сессия национального мультитеста. Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, какие задания будут на тестировании.

В частности, заметила, что в тесте по украинскому языку заданий на применение норм нового украинского правописания не будет. Однако УЦОКО будет использовать нормы нового правописания в формулировке заданий.

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Какие задания будут на НМТ 2024 года

То есть участники тестирования будут видеть в вопросах, к примеру, "проєкт", а не "проект". Но знание таких слов у них не будут проверять.

Вакуленко также рассказала, ожидать ли на НМТ открытых заданий с развернутым ответом.

В тестах есть задания короткой формы ответа – это ответы к расчетным задачам по физике, химии или математике. Участнику тестирования нужно будет выполнить на черновике все расчеты и ввести в специально отведенное место окончательный результат,

– уточнила она.

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Можно ли будет пользоваться справочными материалами

Директор УЦОКО также рассказала, можно ли будет во время тестирования пользоваться справочными материалами по физике, химии и математике.

В сервисе, на котором будет происходить тестирование, будут размещены справочные материалы. И это практиковалось во все годы существования НМТ. Но в этом году несколько расширились материалы по физике – их стало больше и в них есть некоторые формулы,

– отметила Вакуленко.

И добавила, что УЦОКО позволил эти материалы, ведь на тестировании проверяют способность участника не запоминать формулы, а применять их для решения задач.

В тестах по физике, математике, химии есть немало расчетных задач. Мы дали формулы, чтобы участник демонстрировал именно понимание этого материала,

– резюмировала она.

Мы также информировали о том, как готовиться к национальному мультитесту так, чтобы получить высокий балл. Об этом можно прочитать по ссылке.