В заданиях НМТ-2024 нашли ошибки: что делать участникам

Украинский центр оценивания качества образования после каждой сессии оценивания тщательно анализирует базы данных и проверяет задания относительно того, не было ли ошибок в формулировке заданий или во введении ключей. Пока известно о двух таких ошибках.

Об этом в интервью Образование 24 рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И рассказала, что решение примут в пользу участников НМТ.

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В заданиях НМТ обнаружили ошибки

Вакуленко говорит: если УЦОКО допустил ошибку, то он компенсирует ее участнику соответствующим баллом.

Никаких заявлений подавать не нужно. Такая компенсация произойдет для всех участников соответствующей сессии в соответствующий день,

– сообщила она.

И рассказала, где нашли эти ошибки.

Есть ошибка в задании по математике: неправильно были смакетированы варианты ответов (сессия 18 мая, – ред.). Так же была небольшая техническая проблема в заданиях по украинскому языку,

– уточнила Вакуленко.

И подчеркнула: но это одна сессия среди большого количества дней тестирования.

Отметим, что основная сессия национального мультитеста в 2024 году продолжалась в течение 14 мая – 25 июня.

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