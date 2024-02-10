В одной из областей Украины НМТ-2024 состоится в укрытиях
Источник:Ровенская ОГА
На Ривненщине национальный мультитест в этом году планируют провести в школьных укрытиях. В регионе уже составляют перечень соответствующих учебных заведений.
Решение приняли по результатам педагогического совещания с участием руководительницы Львовского регионального центра оценивания качества образования Ларисы Середяк. Она озвучила требования к проведению мультитеста.
Смотрите также В каких помещениях и аудиториях состоится НМТ-2024
На Ровенщине ученики будут сдавать НМТ в укрытиях
Середяк отметила: тестирование продлится в течение четырех с половиной часов. В это время включили перерыв.
Директор Львовского регионального центра оценивания качества образования отметила, что в укрытиях должны быть компьютеры с быстрым интернетом и места для персонала.
Укрытие при этом должно соответствовать требованиям доступности согласно государственным строительным нормам и стандартам.
Заметим, что НМТ в 2024 году будет проходить в рамках двух сессий: основной и дополнительной – в специально созданных временных экзаменационных центрах.Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Эти ТЭЦ создадут в помещениях учебных заведений, которые технически могут обеспечить проведение онлайн-тестирования. На Ровенщине уже составляют перечень таких локаций и продолжают обустраивать интернет.
Смотрите также НМТ-2024 планируют провести в укрытиях
НМТ-2024 планируют провести в укрытиях
- Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко ранее сообщала, что в отдельных областях нашего государства НМТ в 2024 году может состояться в укрытиях.
- В прошлом году мультитест так проходил в Запорожской области.
- Вакуленко уточнила, что в укрытиях должна быть электросеть, настроена на то, чтобы выдерживать нагрузки, бесперебойный интернет, уборные должны быть доступны для участников и тому подобное.
- Это должны обеспечить ОВА.