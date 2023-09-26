Будет ли история Украины обязательной на НМТ-2024
В 2024 году одиннадцатиклассники будут сдавать четыре предмета на НМТ. Три обязательных и один предмет на выбор.
Среди обязательных будет история Украины, уточнил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время брифинга. Заметим, что в 2023 году она была в списке предметов по выбору.
Важно Начнется раньше: как будет проходить НМТ-2024 и сколько предметов будет содержать
Будет ли история Украины обязательной на НМТ-2024
Чиновник уточнил, что соответствующий закон, регулирующий сдачу НМТ-2024, еще не принят. Однако за законопроект будут голосовать в Раде вскоре.
Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко при этом уточнила, что тесты по истории Украины будут охватывать исторический период от 16 века и до сих пор. Все, чтобы участники НМТ смогли знать и понимать предпосылки современной русско-украинской войны.Дистанционная школа "Оптима" вошла в рейтинг лучших образовательных учреждений Украины по результатам НМТ-2023. Это еще раз подчеркивает высокое качество обучения и эффективность подходов, используемых преподавателями школы.
Со своей стороны, глава Минобразования Оксен Лисовой уточнил: в 2024 году программа тестирования по истории Украины будет охватывать только период XVI – XXI века.
В стране война, и именно этот исторический период очень важен для формирования у молодежи целостного понимания нашего прошлого и его связи с настоящим,
– написал на своей странице в фейсбуке министр.
Какие предметы будет содержать НМТ-2024 / видео скриншот
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Как пройдет НМТ-2024
- В 2024 году выпускники будут сдавать четыре предмета на НМТ. Три обязательные и один – по выбору.
- Среди обязательных предметов – украинский язык, математика и история Украины.
- Знания выпускников по всем этим предметам будут проверяться в течение одного дня.
- Основная сессия НМТ продлится дольше и начнется раньше – ориентировочно в конце мая.
- Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв – 60 минут, 2 предмета – по 60 минут.