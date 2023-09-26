В 2024 году одиннадцатиклассники будут сдавать четыре предмета на НМТ. Три обязательных и один предмет на выбор.

Среди обязательных будет история Украины, уточнил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время брифинга. Заметим, что в 2023 году она была в списке предметов по выбору.

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Будет ли история Украины обязательной на НМТ-2024

Чиновник уточнил, что соответствующий закон, регулирующий сдачу НМТ-2024, еще не принят. Однако за законопроект будут голосовать в Раде вскоре.

Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко при этом уточнила, что тесты по истории Украины будут охватывать исторический период от 16 века и до сих пор. Все, чтобы участники НМТ смогли знать и понимать предпосылки современной русско-украинской войны.

Дистанционная школа "Оптима" вошла в рейтинг лучших образовательных учреждений Украины по результатам НМТ-2023. Это еще раз подчеркивает высокое качество обучения и эффективность подходов, используемых преподавателями школы.

Со своей стороны, глава Минобразования Оксен Лисовой уточнил: в 2024 году программа тестирования по истории Украины будет охватывать только период XVI – XXI века.

В стране война, и именно этот исторический период очень важен для формирования у молодежи целостного понимания нашего прошлого и его связи с настоящим,

– написал на своей странице в фейсбуке министр.



Какие предметы будет содержать НМТ-2024 / видео скриншот

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