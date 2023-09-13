Известно, как будут составлять задания для НМТ-2024

В 2024 году большинству абитуриентов для поступления в вузы, как и в этом году, потребуются результаты национального мультипредметного теста. Задания для НМТ-2024 будут составлять по действующим программам ВНО.

Тесты будут соответствовать содержанию этих программ по всем предметам. При этом будут аналогичны ранее используемым задачам на ВНО.

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Как будут составлять задания для НМТ-2024

Согласно действующему законодательству, изменения в программах должны были согласовать не позднее чем за полтора года до проведения экзаменов.

Формы и количество тестовых заданий, время на их выполнение и схемы начисления баллов за задание утвердят позже.

Дистанционная школа "Оптима" вошла в рейтинг лучших образовательных учреждений Украины по результатам НМТ-2023. Это еще раз подчеркивает высокое качество обучения и эффективность подходов, которые используют преподаватели школы.

На НМТ-2024 участники должны сдавать уже 4 предмета: обязательно – украинский язык, математику, историю Украины и один предмет по выбору.

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Что известно о НМТ-2024