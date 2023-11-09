По какой схеме и по каким предметам состоится НМТ-2024

9 ноября 2023, 11:06
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Источник:

Osvita.ua

В 2024 году, как и в этом году, выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест. По его результатам и будут поступать в вузы Украины.

Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада. Знания выпускников будут проверяться по 4 предметам.

Важно 4 предмета, ранний старт, металлоискатели: все главные новации НМТ-2024

По какой схеме и по каким предметам будет НМТ-2024

В 2024 году будет действовать следующая схема на НМТ: 3 обязательных предмета + 1 предмет по выбору.

Среди обязательных следующие:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины.

Среди предметов по выбору можно выбрать для сдачи следующие:

  • физика;
  • химия;
  • биология;
  • иностранный язык;
  • география;
  • украинская литература.

К слову, в ЗВО можно будет поступать в следующем году по результатам ВНО 2021 года или НМТ 2022 – 2024 годов или творческого конкурса.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3-е місце серед шкіл Києва і 6-е – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Как пройдет НМТ-2024

  • Участники НМТ-2024 будут сдавать 4 предмета.
  • Выпускники обязательно будут сдавать украинский язык, математику и историю Украины. Только один предмет из четырех смогут выбрать для сдачи. 
  • В списке выборочных в следующем году будут доступны также украинская литература и география.
  • Тестирование будет проходить в течение одного дня.
  • Основная сессия НМТ продлится дольше и стартует уже в мае.
  • Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.
Автор: Марія Волошин