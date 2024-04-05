Перечень справочных материалов по физике на НМТ-2024 расширили

Украинский центр оценивания качества образования расширил перечень справочных материалов по физике для НМТ. Ими можно будет пользоваться во время тестирования.

Материалы согласованы процедурой мультитеста. Они будут доступны в тестовой системе онлайн в отдельной вкладке.

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Перечень справочных материалов по физике расширили

В дополнительные материалы, как и в предыдущие годы, вошли таблицы префиксов к единицам SI и значений тригонометрических функций некоторых углов.

Также материалы теперь содержат проекции вектора на оси координат и основные формулы по механике, молекулярной физики и термодинамики.

Кроме того, этом году участники тестирования по физике могут воспользоваться формулами по электродинамике, оптики, механических и электромагнитных колебаний и волн.

В дополнительных материалах будут доступны элементы теории относительности и формулы по квантовой физике.

Ознакомиться со всеми дополнительными справочными материалами можно заранее.

Как будет происходить НМТ в 2024 году

До 11 апреля включительно продлится регистрация на национальный мультитест в 2024 году.

До 15 апреля зарегистрированный участник еще сможет изменить определенные данные в персональном кабинете.

Основная сессия НМТ будет проходить в течение 14 мая – 25 июня, дополнительная – в течение 11 – 19 июля.

Участники тестирования будут сдавать три предмета обязательно и один – на выбор.

Среди обязательных – украинский язык, математика и история Украины.