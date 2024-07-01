Почему НМТ-2024 не проводили в пределах двух дней

Основная сессия национального мультитеста 2024 года завершилась. Ее участники сейчас ожидают результатов.

Многие родители выпускников при этом жаловались, почему проверку знаний организовали в течение одного дня. Ведь участники сдавали четыре предмета в течение четырех часов с перерывом.

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Почему НМТ состоялся в течение одного дня

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 рассказала: сдавать 4 предмета в один день, конечно, трудно. Даже организационно это все подготовить трудно.

Мы могли бы сделать два дня оцениваний, но получили запросы от участников, которые проходят оценивание за рубежом, – а это до 10% поступающих, – и тех участников, проживающих на временно оккупированных территориях или на территориях, где есть активные боевые действия. На таких территориях мы, к сожалению, не можем проводить оценивание,

– заявила она.

И добавила, что лица, которые хотят сдать НМТ (впереди еще дополнительная сессия, – ред.), должны выехать для того, чтобы принять участие в тестировании, в те города, куда они могут.

Соответственно таким участникам приходилось бы несколько раз ездить в пункт тестирования – а это чрезвычайная нагрузка: финансовая, организационная, логистическая для родителей этих подростков и для них самих,

– уточнила руководительница УЦОКО.

Где за рубежом состоялся НМТ

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Вакуленко также напомнила, что УЦОКО проводит тестирование в 32 странах мира, и локаций довольно много.

Но наши граждане, которые вынужденно уехали с территории Украины, проживают часто в маленьких населенных пунктах – им нужно ехать в столицы этих стран. За рубежом – это финансово дорого, тем более что подросток сам не путешествует: скорее всего, с мамой, а иногда – с младшими братьями и сестрами, которых просто не с кем оставить,

– отметила она.

Поэтому, по ее словам, стоимость таких поездок была бы настолько большой, что наше государство потеряло бы часть тех абитуриентов, которые потенциально хотят учиться в Украине и которые желают связать свою жизнь с нашим государством.