Не повторяйте ошибок: как эффективно подготовиться к НМТ-2024

В 2024 году выпускники на НМТ будут сдавать уже четыре предмета. Так что в Украинском центре оценивания качества образования им советуют хорошо готовиться к тестам.

Руководитель УЦОКО Татьяна Вакуленко подчеркнула, что школьники должны посещать все уроки в школе. А также им следует научиться быть сосредоточенными в течение длительного времени.

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Как эффективно подготовиться к НМТ-2024

Вакуленко уточнила, что учащимся также не стоит терять связь со школой во время подготовки к тесту.

4-часовой тест – это большое испытание, и его можно качественно пройти только если иметь сформированный навык учиться,

– подчеркнула она.

Также глава УЦОКО советует одиннадцатиклассникам заранее ознакомиться с демовариантами тестов и с тестами прошлых лет ВНО. Также выполнить несколько из них, чтобы знать, как планировать время и на чем акцентировать внимание в процессе подготовки к НМТ.

Дистанционная школа "Оптима" вошла в рейтинг лучших образовательных учреждений Украины по результатам НМТ-2023. Это еще раз подчеркивает высокое качество обучения и эффективность подходов, используемых преподавателями школы.

Также Вакуленко посоветовала следить за временем, выполняя тесты.

В онлайновой платформе есть цифровые часы, которые показывают, сколько времени осталось в каждом блоке тестирования,

– уточнила она.

Поэтому она советует не повторять ошибки участников тестирования этого года. Следует не зацикливаться на одной задаче.

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