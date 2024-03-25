Когда участники НМТ-2024 узнают дату и место тестирования

В 2024 году уже продолжается регистрация на национальный мультитест. О дате и месте проведения тестирования каждого участника НМТ известят отдельно.

Участники, которые будут сдавать экзамен во время основной сессии НМТ, узнают о дате и месте прохождения экзамена не позднее 4 мая. Эта дата предусмотрена календарным планом проведения тестирования.

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Когда участники узнают дату и место проведения НМТ

Каждый участник УМТ получит приглашение для участия в основной сессии в своем персональном кабинете.

Приглашение будет содержать информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.

в 2024 году участники мультитеста получат приглашение не позднее, чем за 10 дней до начала основной сессии. Она стартует 14 мая.

Поэтому о дате и месте экзаменов участников НМТ известят не позднее 4 мая.

Участники дополнительной сессии смогут узнать о дате и месте своего экзамена не позднее, чем за 3 дня до начала дополнительной сессии, то есть до 8 июля.

Что нужно знать об НМТ в 2024 году

Регистрация на национальный мультитест в 2024 году стартовала 14 марта.

Стать участником тестирования можно до 11 апреля включительно.

До 15 апреля зарегистрированный участник сможет изменить определенные данные в персональном кабинете.

Основная сессия стартует 14 мая и продлится до 19 июля.

Участники будут сдавать четыре предмета.

Три будут обязательными и один – на выбор.

Тестирование продлится 4 часа с перерывом в течение одного дня.