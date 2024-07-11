Выпускница из Житомира получила 800 баллов по НМТ-2024: как готовилась

Выпускница лицея №23 в Житомире София Тарнавская получила самые высокие 200 баллов по каждому предмету на НМТ в 2024 году. Она самостоятельно готовилась к экзаменам и выполнила все задания без ошибок.

В департаменте образования города отметили, что выпускница единственная получила такой высокий балл со всего города. Как ей это удалось, читайте дальше.

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Выпускница из Житомира получила максимальный балл на НМТ-2024

Тарнавская рассказала, что готовилась с помощью прошлогодних тестов. Во время сдачи мультитеста волновалась и несколько раз проверяла свои ответы.

Однако не скрывала эмоций, когда увидела свой в персональном кабинете. Девушка призналась, что не надеялась получить максимальный балл.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Она также отмечала, что трудно было "вписаться" во временные рамки теста.

Я начинала готовиться еще с прошлого лета. Несмотря на все имитации НМТ, которые я проходила, тесты прошлых лет, ничто не могло полностью воспроизвести всех тех эмоций, которые я получила во время прохождения настоящего НМТ,

– отметила выпускница.

Тарнавская планирует продолжить свой образовательный путь не в Украине. Она намерена поступать в вуз в Польше.

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Коротко об НМТ-2024