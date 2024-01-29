Смогут ли сдать НМТ выпускники с временно оккупированных территорий

Выпускники с временно оккупированных территорий Украины могут принять участие в мультитесте в 2024 году. Но они должны самостоятельно приехать во временный экзаменационный центр.

Об этом сообщила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. И добавила, что тестирование в потенциально опасных местах не будут проводить.

Смотрите также Смогут ли выпускники в 2024 году сдать НМТ за границей

Смогут ли сдать мультитест выпускники с временно оккупированных территорий

Вакуленко уточнила, что за проведение тестирования отвечают ОВА. И добавила, что УЦОКО не может обеспечить проведение мультитеста на ТОТ или на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

Если на момент прохождения НМТ-2024 такие территории будут и мы не сможем там организовать временные экзаменационные центры, то вам придется выехать на территорию Украины, где тестирование будет проводиться.

заявила глава УЦОКО.

И добавила, что оценка не будет отличаться для участников с оккупированной и неоккупированной территории Украины. Выпускники из ВОТ также получат адрес временного экзаменационного центра и дату прохождения НМТ.

Смотрите также В МОН сделали заявление о периоде сдачи НМТ-2024

Как пройдет НМТ-2024