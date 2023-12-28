В следующем году абитуриенты будут поступать в вузы по результатам НМТ. При этом они могут подавать результаты тестирования не только 2024 года.

Конкурсный отбор на бакалавриат будет осуществляться по результатам ВНО/НМТ также в предыдущие годы. Об этом указано в законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года", который вступил в силу 27 декабря.

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Результаты НМТ/ВНО каких лет можно в 2024 году представить для поступления

В соответствии с законом для поступления на учебу в вуз после окончания школы можно воспользоваться результатами ВНО 2021 или вступительных испытаний (НМТ) 2022 – 2024 годов.

Что известно о вступительной кампании 2024 года

В 2024 году абитуриенты будут поступать в вузы по результатам НМТ.

Он будет содержать уже 4 предмета, 3 из которых будут обязательными.

Тестирование будет проходить в течение одного дня.

Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.

Условия приема в вузы Минобразования планирует обнародовать в январе 2024 года.