Как будут поступать в вузы Украины в 2024 году абитуриенты из ВОТ и из-за границы

В 2024 году большинство абитуриентов будут поступать в вузы Украины по результатам НМТ. Он будет состоять из четырех предметов.

Глава УЦОКО Татьяна Вакуленко во время брифинга рассказала, что количество экзаменационных центров, созданных для поступающих из-за границы, не увеличится. А поступающие с ВОТ, по ее словам, смогут вступить благодаря собеседованию.

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Как будут поступать в вузы абитуриенты из ВОТ и из-за границы

Страны, в которых можно будет сдавать НМТ, участники будут выбирать при регистрации в кабинете поступающего. В 2023 году это можно было сделать в 32 странах – в странах Европы, США, Канаде, Азербайджане. В УЦОКО надеются сотрудничать с ними и дальше. Расширять список пока не планируют, уточнила Вакуленко.

К слову, в нынешнем году НМТ за границей сдавали более 20 тысяч выпускников, уточнил заместитель главы МОН Михаил Винницкий. И добавил, что ученики с временно оккупированных территорий будут поступать с помощью собеседования. НМТ при этом не будут сдавать.

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