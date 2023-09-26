Как будут поступать в вузы Украины в 2024 году абитуриенты из ВОТ и из-за границы
В 2024 году большинство абитуриентов будут поступать в вузы Украины по результатам НМТ. Он будет состоять из четырех предметов.
Глава УЦОКО Татьяна Вакуленко во время брифинга рассказала, что количество экзаменационных центров, созданных для поступающих из-за границы, не увеличится. А поступающие с ВОТ, по ее словам, смогут вступить благодаря собеседованию.
Важно Начнется раньше: как будет проходить НМТ-2024 и сколько предметов будет содержать
Как будут поступать в вузы абитуриенты из ВОТ и из-за границы
Страны, в которых можно будет сдавать НМТ, участники будут выбирать при регистрации в кабинете поступающего. В 2023 году это можно было сделать в 32 странах – в странах Европы, США, Канаде, Азербайджане. В УЦОКО надеются сотрудничать с ними и дальше. Расширять список пока не планируют, уточнила Вакуленко.
К слову, в нынешнем году НМТ за границей сдавали более 20 тысяч выпускников, уточнил заместитель главы МОН Михаил Винницкий. И добавил, что ученики с временно оккупированных территорий будут поступать с помощью собеседования. НМТ при этом не будут сдавать.
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Как пройдет НМТ-2024
- В 2024 году выпускники будут сдавать четыре предмета на НМТ. Три обязательные и один – по выбору.
- Среди обязательных предметов – украинский язык, математика и история Украины.
- Знания выпускников по всем этим предметам будут проверяться в течение одного дня.
- Основная сессия НМТ продлится дольше и начнется раньше – ориентировочно в конце мая.
- Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв – 60 минут, 2 предмета – по 60 минут.