Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час брифінгу розповіла, що кількість екзаменаційних центрів, створених для вступників з-за кордону не збільшиться. А вступники з ТОТ, за її словами, зможуть вступити завдяки співбесіді.
Важливо Розпочнеться раніше: як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме
Як вступатимуть у виші абітурієнти з ТОТ та з-за кордону
Країни, у яких можна буде складати НМТ, учасники обиратимуть під час реєстрації в кабінеті вступника. У 2023 році це можна було зробити у 32 країнах світу – у країнах Європи, США, Канаді, Азербайджані. В УЦОЯО сподіваються співпрацювати з ними й надалі. Розширювати перелік поки не планують, уточнила Вакуленко.
До слова, цьогоріч НМТ за кордоном складали понад 20 тисяч випускників, уточнив заступник очільника МОН Михайло Винницький. І додав, що учні з тимчасово окупованих територій вступатимуть за допомогою співбесіди. НМТ при цьому не складатимуть.
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Як відбуватиметься НМТ-2024
- У 2024 році випускники складатимуть чотири предмети на НМТ. Три обов'язкові і один – на вибір.
- Серед обов'язкових предметів – українська мова, математика та історія України.
- Знання випускників з усіх цих предметів перевірятимуть протягом одного дня.
- Основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше – орієнтовно в кінці травня.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва – 60 хвилин, 2 предмети – по 60 хвилин.