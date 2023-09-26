Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час брифінгу розповіла, що кількість екзаменаційних центрів, створених для вступників з-за кордону не збільшиться. А вступники з ТОТ, за її словами, зможуть вступити завдяки співбесіді.

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Як вступатимуть у виші абітурієнти з ТОТ та з-за кордону

Країни, у яких можна буде складати НМТ, учасники обиратимуть під час реєстрації в кабінеті вступника. У 2023 році це можна було зробити у 32 країнах світу – у країнах Європи, США, Канаді, Азербайджані. В УЦОЯО сподіваються співпрацювати з ними й надалі. Розширювати перелік поки не планують, уточнила Вакуленко.

До слова, цьогоріч НМТ за кордоном складали понад 20 тисяч випускників, уточнив заступник очільника МОН Михайло Винницький. І додав, що учні з тимчасово окупованих територій вступатимуть за допомогою співбесіди. НМТ при цьому не складатимуть.

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Як відбуватиметься НМТ-2024