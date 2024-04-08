В одной из стран Европы увеличили количество мест для сдачи НМТ
Источник:УЦОКО
Продолжается регистрация на национальный мультитест в 2024 году. Его можно сдавать как в Украине, так и за рубежом.
Однако за пределами нашей страны количество мест ограничено. При этом есть определенный перечень городов и стран, в которых состоится тестирование.
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В Нидердандах увеличили количество мест для сдачи НМТ
Количество мест в определенных странах могли увеличить, чтобы больше украинских выпускников школ в этих странах могли сдать там тестирование. В частности, прислушались к просьбам в Нидерландах.
Наши партнеры в Нидерландах откликнулись на просьбу выпускников и организаторов оценивания по увеличению количества рабочих мест в специально оборудованных компьютерных центрах. Поэтому появились дополнительные места для прохождения основной сессии НМТ в Амстердаме,
– сообщили в УЦОКО.
Также абитуриентам напоминают: если вы уже создали персональный кабинет и выбрали из предложенного перечня менее удобный для проезда населенный пункт, то можете выбрать более удобную локацию после получения сертификата до 15 апреля 2024 года. Для этого надо изменить регистрационные данные и выбрать город, расположенный ближе к вашему местонахождению на время проведения НМТ.НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Что стоит знать о сдаче НМТ за рубежом
- Временные экзаменационные центры (ТЭЦ) для сдачи НМТ за рубежом создадут в 32 странах.
- Пройти тестирование можно будет в 57 городах.
- Там в специально оборудованных центрах с участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные УЦОКО.
- Перечень стран, в которых будет проходить НМТ-2024, можно найти по ссылке.