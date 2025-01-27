В этом году есть изменения: какие задания и темы будут на НМТ по истории Украины

В 2025 году участники национального мультипредметного теста будут проходить проверку знаний по четырем предметам. Три будут обязательными и один – на выбор.

История Украины будет одним из обязательных предметов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Какие темы будут на НМТ-2025 по истории Украины

Содержание заданий будет соответствовать программе ВНО по истории Украины и в этом году будет охватывать уже все темы, касающиеся истории Украины от древнейших времен до событий начала XXI века. А именно:

Введение в историю Украины;

Древняя история Украины;

Русь-Украина (Киевское государство);

Королевство Руськое (Галицко-Волынское государство). Монгольское нашествие;

Руськие удельные княжества в составе иностранных государств во второй половине XIV – первой половине XVI века. Крымское ханство;

Украинские земли в составе Речи Посполитой во второй половине XVI века;

Украинские земли в составе Речи Посполитой в первой половине XVII века.;

Национально-освободительная война украинского народа середины XVII века.;

Казацкая Украина в конце 50 – 80-х гг. XVII века.;

Украинские земли в конце XVII – в первой половине XVIII века;

Украинские земли во второй половине XVIII века;

Украинские земли в составе Российской империи в конце XVIII – в первой половине XIX века;

Украинские земли в составе Австрийской империи в конце XVIII – в первой половине XIX века;

Культура Украины конца XVIII – первой половины XIX в.;

Украинские земли в составе Российской империи во второй половине XIX века;

Украинские земли в составе Австро-Венгрии во второй половине XIX века;

Культура Украины во второй половине XIX – начале XX века;

Украинские земли в составе Российской империи в 1900 – 1914 века;

Украинские земли в составе Австро-Венгрии в 1900 – 1914 века;

Украина в годы Первой мировой войны;

Начало Украинской революции;

Развертывание Украинской революции. Борьба за восстановление государственности;

Установление коммунистического тоталитарного режима в Украине;

Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине;

Западноукраинские земли в межвоенный период;

Украина в годы Второй мировой войны;

Украина в первые послевоенные годы;

Украина в условиях десталинизации;

Украина в период обострения кризиса советской системы;

Восстановление независимости Украины;

Становление Украины как независимого государства;

Создание новой Украины.



Какие темы и задания будут на НМТ по истории Украины в 2025 году / УЦОКО

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Какие задания будут на НМТ по истории Украины

Тест по истории Украины будет содержать 30 заданий различных форм:

с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов (20 заданий);

на установление соответствия ("логические пары") (4 задания);

на установление правильной последовательности (3 задания);

с выбором трех ответов из семи предложенных вариантов (3 задания).

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Задания по истории Украины будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу будут начислять за каждый правильный ответ на задания с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия, в заданиях на последовательность:

по 3 тестовых балла, если правильно указать последовательность всех событий (явлений, фактов, процессов и т.д.);

по 2 тестовых балла, если правильно указать первое и последнее события (первые и последние явления, факты, процессы и т.п.);

по 1 тестовому баллу, если правильно указать или первое, или последнее событие (или первое, или последнее явление, или первый, или последний факт, процесс и т.д.);

по 0 тестовых баллов, если неправильно указать первое и последнее события (первые и последние явления, факты, процессы и т.д.) или ответ на задание не будет предоставлен;

и по 1 тестовому баллу за каждый правильно указанный вариант ответа из трех возможных при выборе из семи предложенных вариантов.

Важно! За выполнение заданий по истории Украины можно будет получить от 0 до 54 баллов.

Свой результат (то есть количество набранных баллов за правильно выполненные задания теста по истории Украины) участники / участницы тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.