В МОН назвали главные цифры и факты основной сессии НМТ 2025 года

Уже известны результаты всех основных сессий НМТ 2025 года. В них приняли участие 285 тысяч участников.

Явка в целом составляет 91%, за рубежом – 84%. Показатель выше прошлогоднего, информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Что известно об основной сессии НМТ-2025

Наибольшее количество 200-бальников в этом году – по математике: уже 1163. На втором месте английский язык – 765 максимальных результатов. На третьем – украинский язык: 658 участников получили 200 баллов.

Всего 2414 поступающих сдали хотя бы один предмет на 200 баллов. Из них 250 участников получили максимальный балл по двум предметам, 31 участник – из трех, а трое – из четырех предметов.

Доля тех, кто не сдал математику в основной сессии тестирования, составляет 11,7%. В прошлом году этот показатель был выше – 14%.

Среди выборочных предметов самыми сложными оказались физика: 10,3% участников не справились.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Каждый участник имел час на сдачу теста по каждому предмету. Среднее время выполнения теста по украинскому языку – 46 минут, по математике – 49 минут, истории Украины – 29 минут.

Всего на НМТ 2025 года зарегистрировались 317 083 участника. И это больше чем в 2024 году. Из зарегистрированных в этом году 236 529 – нынешние выпускники

НМТ-2025 продлится до 25 июля (дополнительная сессия). Участники, которые по уважительным причинам не сдали НМТ во время первой сессии, еще имеют возможность пройти тестирование.