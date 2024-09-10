Как будут составлять задания для НМТ-2025

Часть нынешних одиннадцатиклассников уже начинает готовиться к сдаче национального мультитеста в 2025 году. Поэтому их интересует, какие задания будут на тестировании.

Так, задания национального мультипредметного теста в 2025 году будут составлять по действующим программам ВНО.

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Как будут составлять задания для НМТ

Тесты НМТ будут соответствовать содержанию действующих программ ВНО по всем предметам. Они будут аналогичными тем заданиям, которые использовали ранее на ВНО.

Согласно действующему законодательству, изменения в программах должны утверждать не позднее чем за полтора года до проведения экзаменов.

Формы и количество тестовых заданий, время на их выполнение и схемы начисления баллов за задания согласуют позже.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Также позже утвердят количество и перечень предметов мультитеста, которые будут сдавать поступающие в учреждения высшего образования в 2025 году.